Colégio de Cabo Frio afirma que ameaça de ‘massacre’ é um ‘movimento nas redes sociais’Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 20/05/2022 16:08

Nas últimas semanas, muitas escolas vêm sofrendo ameaças de massacre na Região dos Lagos. Municípios como Saquarema, São Pedro da Aldeia e Araruama já registraram situações como esta. Na terça-feira (17), em Cabo Frio, o colégio particular Franciscano Sagrado Coração de Jesus, localizado no Centro, também foi alvo das intimidações, através de pichações na parede do banheiro masculino e em uma carteira escolar. Acontece que, segundo a instituição, isso se trata de um ‘movimento que circula nas redes sociais, denominado “ameace um massacre em sua escola”‘.



A comprovação da afirmativa veio através de pesquisas nas redes sociais. Não foram apenas escolas da região que sofreram as tais ‘ameaças’, e sim de todo o Brasil. O pânico tem sido instaurado após vídeos que viralizaram no Tik Tok, afirmando que ataques aconteceriam em determinadas datas. Desde então, a brincadeira de péssimo gosto tem se espalhado por todas as partes.



Buscas no aplicativo mostram, inclusive, tags, onde vários vídeos – com milhões de visualizações – estão postados. Apesar da seriedade desse tipo de intimidação, adolescentes se divertem com a ‘brincadeira’. Muitos afirmam que esse tipo de atitude é tomada para que não tenha aula e outros realmente demonstram medo de que algo aconteça.



Com isso, fica a dúvida se algo realmente sério vá suceder. Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu oito ataques violentos em escolas, tendo como consequência vários feridos e mortos. Com brincadeiras deste tipo, ameaças reais podem ser deixadas de lado, o que acarretaria em uma grande tragédia.

O Sagrado, colégio tradicional da cidade, postou uma nota oficial nas redes sociais, onde afirma que estão sendo realizadas ações em conjunto às Delegacias de Polícia, Batalhão da PM e Guarda Municipal, para que os alunos entendam a seriedade e as consequências de atitudes como essas. Além disso, solicitam aos pais que fiquem atentos às redes sociais de seus filhos, para que situações desse tipo sejam evitadas.



A PM esteve na instituição nesta quinta-feira (19), onde realizou palestras abordando temas como bullying e drogas. Outras escolas em Búzios e São Pedro da Aldeia também receberam a presença dos policiais para as mesmas atividades. Segundo os agentes, essas ações servem como medidas preventivas, visando que acontecimentos como esse não voltem a suceder.



Confira a nota do Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus na íntegra:



“Nas últimas semanas, algumas escolas vêm enfrentando um momento difícil devido a um movimento que circula nas redes sociais, denominado “Ameace um massacre em sua escola”. Ontem, 17/05/2022, nossa Escola passou por uma situação semelhante por parte de aluno(s) ainda não identificado(s). Escritos foram encontrados na carteira de uma sala de aula e também em um dos banheiros masculinos. Não fechamos nossos olhos para esse fato, ainda que possa ser reflexo de um movimento de rede social. Em hipótese alguma arriscaríamos a segurança de nossos alunos. O Sagrado vem tomando todas as medidas cabíveis, orientadas tanto pela Assessoria Jurídica da Rede Franciscanas, quanto pelas autoridades de segurança. No intuito de orientar nossos alunos e atuar preventivamente, já estamos realizando ações junto às Delegacias de Polícia, Batalhão da PM (Patrulha Escolar – Proteção à Criança e ao Adolescente) e Guarda Municipal, para que nossos alunos entendam a seriedade e as consequências de tais atitudes. Estamos buscando formas de encontrar os possíveis autores. Pedimos que as famílias fiquem atentas e orientem seus filhos em relação ao uso das redes sociais. Entendemos e participamos das angústias enfrentadas pelas famílias e reforçamos o compromisso com a educação e formação de nossos alunos, compartilhando da PAZ e do BEM”.

