Cabofriense enfrenta Olaria precisando da vitória na A2 do Carioca

Política Costa do Sol

Justiça finalmente dá posse de prédio para instalar Uerj em Cabo Frio

Decisão foi anunciada pelo deputado estadual e ex-secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Serginho, nesta sexta-feira (20), com exclusividade à coluna. Com isso, Uerj vai poder publicar edital de vestibular para cidade da Região dos Lagos

Publicado há 5 horas