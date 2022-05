‘Contadora do tráfico’ é presa com drogas e equipamento das Forças Armadas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

‘Contadora do tráfico’ é presa com drogas e equipamento das Forças Armadas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/05/2022 14:23

Uma mulher, identificada como I.F.A., foi presa por tráfico de drogas no último sábado (21) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Ela foi capturada com entorpecentes e material das Forças Armadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela região quando tiveram a atenção voltada para um elemento com uma sacola em mãos, que conseguiu fugir ao avistar os policiais, deixando dez pinos de cocaína caírem no chão.

Bem próximo ao local, os militares viram uma casa com portas e janelas abertas exalando forte odor de maconha e um pedaço da droga em cima de uma mesa. A guarnição entrou na residência e arrecadou o entorpecente e um caderno com anotações do tráfico, com 14 comprovantes de depósito em nome de uma mulher, totalizando mais de R$ 26 mil. Além disso, também foram apreendidos duas capas de colete, um cinto guarnição, dois coldres, um coturno, um fardamento completo das Forças Armadas, uma balança de precisão e R$ 146 em espécie.

A criminosa, apontada como “contadora do tráfico” chegou no local de forma alterada e desacatou os policiais. Ela foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa em flagrante.