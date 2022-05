Polícia Civil de Cabo Frio prende condenado por roubo em Rio das Ostras - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/05/2022 14:36

Na Região dos Lagos, agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, nesta segunda-feira (23), um homem condenado pelo crime de roubo majorado.

De acordo com a polícia, Douglas L.D.C. estava foragido da Justiça e foi capturado no bairro Âncora, em Rio das Ostras, após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital.

Contra o criminoso havia um mandado de prisão condenatória pelo crime, expedido pela comarca de São Pedro da Aldeia.

Ele foi encaminhado para a 126ª DP e permanece à disposição da Justiça.