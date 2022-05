PM prende seis criminosos por tráfico de drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/05/2022 14:44 | Atualizado 23/05/2022 14:46

A Polícia Militar prendeu dez pessoas envolvidas com o tráfico de drogas entre sexta-feira (20) e sábado (21) em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



Em Cabo Frio, um homem identificado com C.L.S. foi capturado na porta de casa, na Rua França, no bairro Jardim Caiçara, na sexta. Ele estava com uma sacola em mãos contendo 160 cápsulas de cocaína e R$ 20 em espécie.

Em Unamar, no segundo distrito, um elemento identificado como A.R.S. foi detido com 36 pinos de cocaína, um revólver calibre ponto 38 municiado e um aparelho celular. Ele foi preso na Estrada da Capivara, após uma troca de tiros com a PM, onde acabou sendo atingido. O acusado foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios e, sem seguida, transferido para o Hospital Central de Emergência (HCE), onde permaneceu acautelado.

PM prende dez criminosos por tráfico de drogas em Búzios e Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)



No mesmo bairro, porém no sábado, uma equipe do Serviço Reservado (P2) prendeu um homem identificado como L.D.P. com 24 pedras de crack e 19 buchas de maconha. Ainda na sexta, outros três elementos, identificados como R.B.D., D.A.D.S. e G.S.P., foram presos no bairro Porto do Carro, quando uma guarnição em patrulhamento pela região recebeu denúncias sobre a venda de drogas na rua Durval Silva. Os acusados tentaram fugir ao perceber a chegada da PM, mas acabaram sendo capturados após um cerco tático. Com eles, foram apreendidos 108 pinos de cocaína, 23 buchas de maconha e R$ 30 em espécie.No mesmo bairro, porém no sábado, uma equipe do Serviço Reservado (P2) prendeu um homem identificado como L.D.P. com 24 pedras de crack e 19 buchas de maconha.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, autuados e presos.