Irmã desmente mulher que acusa pai de assédio em Cabo Frio Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 23/05/2022 16:23

Mulher que acusa o pai, identificado como Paulo Tarso, de pedofilia, importunação sexual e porte ilegal de arma de fogo é chamada de golpista e ‘louca’ pela irmã. Segundo relato, ela realizou a denúncia para extorquir e chantagear o idoso de 71 anos. Atualmente, ele reside em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, onde aconteceu a última acusação.

O relato foi feito por Helena Feo Polonio Carvão, também filha do idoso. Inicialmente, tanto ela, quanto o acusado, não quiseram dar suas versões sobre o caso. O Dia entrou com contato com ambos, mas foi bloqueado. Contudo, devido à repercussão da matéria anterior, ela decidiu comentar seu ponto de vista.

“Ela é uma golpista e armou tudo isso para aplicar um golpe, porque é disso que ela vive”, dispara Helena. No relato, ela afirma que a irmã já tentou interditar a mãe por dinheiro. Além disso, a mulher conta que ela tem dois filhos, mas não mantém contato com nenhum. “Não a suportam, sendo que o mais novo a acusou de ter abusado sexualmente dele na justiça”, afirma.

“Minha mãe gastou R$ 150 mil para pagar advogados e livrar ela da cadeia. Essa desequilibrada também já me acusou de querer ter relações sexuais com ela, que sou irmã”, conclui. O Dia tentou contato com o rapaz, mas não obteve retorno.

Sobre o relato, a denunciante refutou peremptoriamente; “Ela está mentindo! O caso é entre meu pai e eu”, disse em tom de revolta. Mas, apesar disso, não quis dar maiores detalhes, deixando evidente o quanto desestruturada é a relação familiar, com muitos conflitos entre todos.

A mulher realizou um B.O. contra o pai em dezembro de 2021, onde pediu uma medida protetiva em caráter de urgência. O documento, onde a mesma o acusa de importunação sexual e assédio, foi deferido. Atualmente, o processo contra o idoso segue correndo em segredo de justiça.