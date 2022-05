Na ação, foram apreendidos 60 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Na ação, foram apreendidos 60 pinos de cocaínaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/05/2022 15:11

A Polícia Militar prendeu três pessoas e apreendeu um menor com drogas na Região dos Lagos nesta segunda-feira (23). As ocorrências foram registradas em Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia e Saquarema.



No bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, um elemento identificado como C.F.C.C. foi capturado durante um patrulhamento na Avenida A. Ele estava com uma carga de 60 pinos de cocaína.

Foram apreendidas 86 tiras de maconha Letycia Rocha (RC24h) Em São Pedro da Aldeia, um homem e uma mulher, identificados como V.S.O. e V.S.S., foram presos no Balneário após uma denúncia. Com eles, a PM arrecadou 86 tiras de maconha.

Foram apreendidas 40 buchas de maconha e um celular. Letycia Rocha (RC24h) Já em Saquarema, no bairro Jardim Ipirangas, o elemento, que não teve a identidade revelada, foi preso quando transitava pela Avenida Ipiranga em uma bicicleta. Ele tentou fugir para um matagal ao perceber a presença policial, mas foi capturado com 40 buchas de maconha e um celular.