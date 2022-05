Pai apela na internet por uma escola que atenda seu filho com Down em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 24/05/2022 16:40

Na tarde desta segunda-feira (23), o pai de um menino que tem Síndrome de Down fez um apelo comovente em sua rede social, pedindo ajuda para que o filho volte a estudar em Cabo Frio. Através de um vídeo, Adeilton Resende conta a dificuldade que tem enfrentado para que o pequeno Luiz Guilherme retorne aos estudos. Matriculado na Escola Municipal Maria Daria Saldanha, no bairro Jardim Esperança, a criança não frequenta o local porque não tem um auxiliar que o acompanhe.



No relato, o pai explica que o menino, de sete anos, está há dois anos e meio sem ir à uma escola. Primeiro, pela questão da pandemia, e agora, por não possuir uma pessoa capacitada para auxiliá-lo. Ele conta, ainda, que procurou até por escolas particulares do Jardim Esperança, mas também não conseguiu uma vaga para o filho.



“Quando tem sala, não tem professor. Quando tem professor, não tem sala!”, disse Adeilton.



E ele segue comovido e pedindo “por favor”, para que o ajudem.



“Por favor, me deixe ser o auxiliar. Eu vou para a sala, fico lá com ele e ajudo no que for necessário. Só quero que meu filho frequente a escola!”, exclama.



A reportagem entrou em contato com a secretaria de educação de Cabo Frio e aguarda um posicionamento para o caso.

LEI DA INCLUSÃO



No Brasil, existe uma série de leis que regularizam e tratam sobre a inclusão de pessoas com deficiência e o acesso à educação. A lei de número 7.853/8 é uma delas. Instituída em 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. Além disso, define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado.