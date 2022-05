Obras na estrada vão atender zona rural com cerca de 15 famílias - Divulgação

Publicado 25/05/2022 13:56

A Estrada Quatis x Vargem Grande está passando por um serviço de manutenção realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural. No local, equipes da Prefeitura de Quatis trabalham no alargamento e recuperação da estrada, bem como no melhoramento da via e pontos críticos que envolvem inclinação de ladeira.

As obras na estrada vão atender uma zona rural com cerca de 15 famílias que serão beneficiadas. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Renato Xavier Corradi, o trabalho nessas regiões deve continuar. “Até o final deste inverno, grande parte das estradas estará recuperada. São várias as vias que estavam abandonadas, sem uma manutenção corretiva e nem preventiva", pontuou.