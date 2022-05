A vacina contra a gripe ofertada pelo SUS é produzida pelo Butantan - Equipe de Comunicação do Butantan - Divulgação

Publicado 25/05/2022 13:46

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis (SMS) seguem com a Campanha de Vacinação contra a Influenza no município até o dia 3 de junho. Devem ser vacinados os idosos; crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas; professores; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; forças de segurança e salvamento; forças armadas.

A vacinação está acontecendo das 9 às 16 horas nas seguintes unidades de saúde: ESF II, no bairro Mirandópolis; ESF III, no bairro Jardim Independência; ESF IV, no bairro Jardim Polastri; na Clínica da Família, localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário e na Casa da Criança, no Centro.

Os moradores devem ir até uma das unidades de saúde para se vacinarem, tendo em mãos documentos como: RG, CPF, carteira de vacinação, comprovante de residência e cartão do SUS. No dia 4 de junho será realizado o Dia D.