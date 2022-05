Voltaço enfrenta o Gonçalense-RJ pela Série A2 do Campeonato Carioca em busca da classificação antecipada para a semifinal do 1° turno - André Moreira/VRFC

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 25, o Voltaço recebe o Gonçalense-RJ pela Série A2 do Campeonato Carioca. O jogo será às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O zagueiro Davison comenta sobre a expectativa para a partida e a importância de buscar a vitória e a classificação.

“É a nossa chance de buscar esta classificação antecipada para a semifinal e reassumirmos a liderança da classificação geral, nos mantendo no caminho do nosso único objetivo na competição, que é retornar à elite do Estadual. Sabemos que será uma partida complicada, ainda mais porque estamos vindo em uma sequência forte de confrontos fora, mas vamos jogar em casa e estamos preparados para buscar esta importante vitória”, disse o jogador.