VR inicia troca de redes de água e esgoto da Rua 33, na Vila Santa Cecília - Geraldo Gonçalves

VR inicia troca de redes de água e esgoto da Rua 33, na Vila Santa CecíliaGeraldo Gonçalves

Publicado 25/05/2022 11:42

Volta Redonda - O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda iniciou nesta semana as obras de revitalização e infraestrutura da Rua 33, no bairro Vila Santa Cecília. Os serviços começaram com a escavação e troca da rede de água e de parte da rede de esgoto, modificações que foram incluídas ao plano original.



“Como o projeto inicial contemplava a colocação das redes elétrica e de telefonia de forma subterrânea, aproveitamos para recuperar as redes de água e esgoto que já estavam comprometidas. Isso minimiza o risco de intervenções futuras no solo”, disse o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.



Segundo a autarquia, a via vai receber a substituição total da rede de água potável, atualmente de ferro fundido e com trecho comprometido no decorrer dos anos, por tubulação de PVC, e de um trecho da rede de esgoto sanitário, também com a estrutura danificada.

Na parte subterrânea, as obras envolvem ainda um novo ordenamento para o cabeamento usado nos serviços de telefonia, eletricidade e transmissão de dados, que passarão por baixo do piso.

O projeto de revitalização e melhoria da infraestrutura da Rua 33 conta ainda com nova pavimentação da pista de rodagem; adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e trancar a bicicleta de forma segura.

Ainda segundo o governo municipal, o local já está iluminado com lâmpadas de LED, que são “mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, gerando maior segurança”. O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre os serviços que serão realizados na via.

“O comércio da Rua 33 é tradicional na cidade, parte de um dos grandes centros comerciais que é a Vila Santa Cecília. É fundamental investir em melhorias, tornar esse espaço cada vez mais acessível. Isso ajuda no crescimento do comércio e no desenvolvimento da cidade. Estamos revitalizando um patrimônio histórico de Volta Redonda”, falou Neto.