Festival também ocorreu em 2021 em Volta RedondaDivulgação

Publicado 25/05/2022 09:31

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda foi escolhida para sediar o Festival Paralímpico 2022. A informação foi confirmada pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), nessa segunda-feira, dia 23.

O festival acontecerá no dia 24 de setembro em 98 locais, sendo que no estado do Rio cinco cidades foram escolhidas, entre elas, Volta Redonda. O evento é destinado a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com e sem deficiência (até 20%). Eles poderão vivenciar a experiência das modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

A ideia para este ano é atender 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 crianças por núcleo. A atividade no município conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“Volta Redonda é uma cidade inclusiva, trabalhamos bastante neste sentido. Sabemos que hoje o mundo inteiro já possui um novo olhar sobre a pessoa com deficiência, eles saíram da invisibilidade. A cidade de Tóquio mostrou isso com a Paralímpiada. E a SMEL tem uma missão: promover o esporte para todos. Estamos muito felizes de poder proporcionar isso às nossas crianças e jovens”, comentou a secretária de Esportes de Volta Redonda, Rose Vilela.

O Festival Paralímpico

O evento acontece em setembro devido ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22). Em 2021, por conta da pandemia de covid-19, o festival foi adiado e realizado em 4 de dezembro para acompanhar o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro).

A primeira edição do festival foi em 2018. O evento ocorreu em 48 municípios e contou com a participação de mais de 7.000 crianças. Já em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. Em 2020, a atividade foi cancelada por conta da pandemia de covid-19. O Festival Paralímpico foi retomado ano passado e reuniu 8.000 crianças em 70 sedes distribuídas pelo país.