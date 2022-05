Locais em VR são utilizados para lazer e educação - Divulgação/ mep

Publicado 25/05/2022 10:09

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda dos bairros Barreira Cravo, Jardim Veneza, até parte do Aero Clube transformaram áreas que ficam às margens do Rio Paraíba do Sul em jardins.

A ideia, a princípio, era de cuidar do rio, mas com o tempo, os locais viraram também ponto de contemplação para quem caminha, pedala ou até mesmo pesca no rio, como relata a moradora Valdinéia Ferreira dos Santos.

“Os jardins foram criados para preservar o Rio Paraíba do Sul, antes era comum termos todo tipo de lixos jogados aqui. Eu, Maria José e outras colegas passamos sem agredir o espaço do rio a construir pequenos jardins. Hoje, recebemos a visita do grupo de ciclistas Bike Flor para um café da manhã e troca de idéias”, contou a moradora.

O grupo formado por mulheres ciclistas, cerca de 30, também contou com o apoio de alguns homens, no momento do café, entre eles o médico Reinaldo Cury, ortopedista do Voltaço (a esposa é ciclista), o biólogo recém graduado, membro da equipe socioambiental do Movimento Ética na Política (MEP-VR), Clener Rocha, ele foi convidado para uma breve preleção socioambiental para o grupo.

“O mundo anda muito conturbado atualmente e essas atividades para saúde são muito importantes, ginástica, exercícios físicos e mentais são bons para acabar com os stress. Contudo, recomendo toda precaução para evitar acidentes. O uso dos equipamentos de proteção, bom preparo físico e crescer nas pedaladas gradualmente é fundamental”, explicou o médico Cury.

Ainda de acordo com o ortopedista atividades como essa resultam em bons resultados na saúde das pessoas.

“Primeiramente falei da parte mecânica da prevenção, porém, podemos esquecer da parte mental e associar isso à natureza é importantíssimo neste contexto. O entrosamento, a troca de informação no espaço criado, tenho certeza as ‘meninas’ que estão aqui não irão precisar de psiquiatra o psicólogo para pedir remédios para dormirem", destacou o ortopedista, o mais antigo médico esportista vivo no Brasil, revelou.

O biólogo Clener Castro falou sobre a importância dos jardins para os serviços ecossistêmicos.

“Foi maravilhoso o que vocês fizeram aqui no que a gente chama de biologia de serviços ecossistêmicos. Aqui vocês conectaram no espaço a preservação, recuperação e proteção, inclusive tendo cuidados para não agredir o espaço do Rio Paraíba do Sul, em especial a mata ciliar. Parabéns!”, falou o biólogo.

Ainda segundo a moradora Valdinéia Ferreira dos Santos, outros grupos e pessoas sempre passam pela local. “O espaço é educacional também”, falou a animadora e cuidadora do jardim.

Já a moradora Maria José comentou sobre a importância de manter o ambiente limpo.

“Alertamos para que nos ajude para avisar às pessoas que passam, visitam ou pescam para que não deixem lixo no local”, disse Maria José.