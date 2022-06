Vacinação contra a Covid-19 em Quatis - Divulgação

Publicado 01/06/2022 18:46

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis inicia nesta semana o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 com locais e dias fixos. A imunização acontece das 9h às 16 horas seguindo a programação abaixo, veja:



Terça-feira: ESF II, no bairro Mirandópolis;

Quarta-feira: ESF IV, no bairro Jardim Polastri e na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário;

Sexta-feira: ESF III, no bairro Jardim Independência.



Nesta nova etapa, será realizada a aplicação da 1ª e 2ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 3ª (dose reforço) para pessoas com 18 anos e mais, que já tenham completado quatro meses desde que recebeu a segunda dose; e a aplicação da 4ª dose (2ª dose reforço) para pessoas com 70 anos ou mais, que já tenham completado 4 meses desde que recebeu a terceira dose.



Os idosos com 80 anos ou mais que ainda não foram vacinados a domicílio devem solicitar com o agente de saúde ou agendar na unidade de saúde. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos continua acontecendo na Casa da Criança, com agendamento prévio. Para mais informações basta entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos números (24) 3353-2624 ou 3353-2918 – Ramal 1043.