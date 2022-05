Inicialmente, programa vai atender 500 estudantes - Reprodução

Publicado 25/05/2022 14:29

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Quatis deram início a um novo projeto nas escolas da Rede Municipal: o programa “Para Te Ouvir e Ver Melhor”, voltado para turmas do 1º, 6º e 9º ano do Ensino Fundamental. Durante o período letivo, os estudantes vão receber uma avaliação auditiva, por meio do teste de emissão otoacústica, um exame simples e rápido que permite analisar a integridade auditiva.

O objetivo é assegurar a integridade da base fisiológica da audição fundamental para a aprendizagem escolar e o desenvolvimento de linguagem, bem como diagnosticar perdas auditivas de diversas formas, desenvolver um controle auditivo do aluno e evitando problemas na aprendizagem escolar. Inicialmente, o projeto deve atender 500 estudantes.