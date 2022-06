Levantamento identificou propostas mais consistentes em favor da população LGBTQIA+ - Agência Brasil

Publicado 24/06/2022 18:32

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, promove entre os dias 28 e 30 de junho a Semana do Orgulho LGBTI+ do Médio Paraíba. A programação contará com atrações culturais, debates, conversas e homenagens. As ações serão realizadas nas cidades de Resende, Volta Redonda e Quatis.

Na terça-feira (28), a abertura será em parceria com o Ambulatório Municipal de Saúde Integral LGBTI e com a Diretoria Municipal de Direitos Humanos de Resende. O evento será das 14h às 17h no auditório da Associação Educação Dom Bosco (AEDB), localizada na Avenida Coronel Professor Antônio Esteves, no Campo de Aviação, em Resende. O evento contará com uma Mesa da Visibilidade LGBTIAQP+ com a presença de diversos representantes da comunidade, além de um bate-papo. O encerramento será com um show da Tara Walls, atriz e drag queen.

Na quarta-feira (29), haverá um encontro dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do Médio Paraíba em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Volta Redonda e a Divisão de Políticas de Promoção da Diversidade de Gênero. A ação acontece das 9h às 18h30 no Centro Cultural Fundação CSN, na Rua Vinte e Um, 402, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Além das mesas de debate, a reunião também vai discutir a construção de políticas públicas e direitos humanos.

Para fechar a Semana na quinta-feira (30), o último dia será em Quatis na Câmara Municipal, situada na Praça Teixeira Brandão, 32, no Centro, das 9h às 17h30. Uma Mesa Magna vai discutir a parceria entre poder público, controle social, universidade e sociedade civil organizada, fundamental para a garantia de direitos da população LGBTI. Também serão distribuídas algumas homenagens para pessoas e grupos que se destacaram na luta por mais direitos da comunidade. O encontro será fechado com atividades culturais com apresentações de dança, música e arte.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos atua na promoção e na garantia do direito à população por meio da superintendência de Políticas LGBTI. O objetivo da pasta é combater a discriminação e a violência contra a população LGBTI e promover sua cidadania. Para isso, o órgão desenvolve o Programa Rio Sem LGBTIfobia, que conta com 16 equipamentos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro.

Além disso, o projeto também oferece suporte à população LGBTQIA+ nos Centros de Cidadania LGBTI, que fornece atendimento social e psicológico, além de acompanhamento jurídico dos casos necessários. No Médio Paraíba, o Centro fica em Volta Redonda, na Rua Antônio Barreiros, 232, Nossa Senhora das Graças. O telefone para contato é o (24) 3339-2288. Em caso de LGBTIfobia, a orientação é denunciar nos seguintes números: 190 – Polícia Militar; 0800 023-4567 – Disque Cidadania e Direitos Humanos; (21) 2334-9561 / 2334-9562 - Superintendência de Políticas LGBTI+; e (21) 2333-3509 - Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI).