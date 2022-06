Centro de Cidadania LGBTI - Centro Sul - Miguel Pereira - Nelson Perez/SEDSODH

A Secretaria Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), através do Programa Rio Sem LGBTIfobia, inaugura nesta quarta-feira (29) um Centro de Cidadania LGBTI em Quatis . A cerimônia será às 14h na unidade, que fica na Rua Faustino Pinheiro, 205, Centro.

O serviço, em parceria com a prefeitura, oferecerá atendimento social e psicológico, além de acompanhamento jurídico dos casos necessários. "O objetivo é fortalecer a rede de atendimento às pessoas LGBTI do estado, oferecendo suporte necessário para a comunidade LGBTI.

Segundo o coordenador do Rio Sem LGBTIfobia, Ernane Alexandre, o Centro será um espaço de escuta, acolhimento e apoio. “Inaugurar esse equipamento no Médio Paraíba faz parte do nosso objetivo de interiorizar os nossos atendimentos”, disse, completando que no mesmo dia também será inaugurado um Centro de Cidadania em Barra do Piraí.