Publicado 05/10/2022 19:01

Um homem, ainda não identificado, morreu ao cair no Rio Paraíba do Sul na tarde desta quarta-feira (5) em Quatis. O acidente aconteceu na altura do bairro Barrinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas que viram a cena relataram o que aconteceu. Ele teria passado mal, caído no rio e batido a cabeça em uma pedra.

A vítima foi retirada do rio por pessoas que passavam por perto, mas quando os bombeiros chegaram no local ele já estava morto.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso é tratado como acidente e será investigado pela 100ª DP de Porto Real.