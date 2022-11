Prefeitura de Quatis orienta moradores sobre visitas ao cemitério - Divulgação

Publicado 01/11/2022 19:11

Por conta do feriado de Finados nesta quarta-feira (2), o Cemitério Municipal de Quatis, na Rua Avelino Batista Soares, nº 585, no bairro Bondarovsky, funcionará até as 17h.

Os moradores que desejarem visitar os locais devem evitar deixar recipientes vazios que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes Aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya.

Além disso, haverá servidores de plantão para orientar os visitantes, assim como, fiscalizar as visitações para que ocorram de forma segura.