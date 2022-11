Manobra Escolar 2022 - Divulgação

Manobra Escolar 2022Divulgação

Publicado 08/11/2022 16:30

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) realiza nesta quarta-feira (9) uma ação cívico-social em Quatis. Serão oferecidos serviços de saúde com atendimento de cardiologista, pediatras e clínicos gerais na Casa da Criança, no Centro, das 9h às 12h.

A ação ainda contará com atendimento odontológico, com aplicação de flúor para as crianças e orientações sobre higiene bucal para prevenção de cáries, no Centro Odontológico, localizado na Rua Avelino Batista Soares, nº 405, também das 6h às 12h

O evento será encerrado com uma apresentação da Banda de Música do Batalhão de Comando e Serviços da Aman na Praça Getúlio Vargas (Praça da Matriz), a partir das 9 horas.