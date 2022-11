Publicado 11/11/2022 15:00

A Prefeitura Municipal de Quatis e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Quatis e Porto Real (CDL) realizam, neste sábado (12), a primeira edição da Feira Ponta de Estoque. O evento acontece na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, das 9h às 15h.

Com muitas atrações, a feira contará com diversos estandes comerciais, food trucks, brinquedos infantis e show ao vivo. O objetivo é oferecer uma ambiente propício para as contas antecipadas de Black Friday e Natal, movimentando o comércio local e a economia municipal.