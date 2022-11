Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro quer implantar as aulas nas escolas do Estado. - Divulgação

Publicado 10/11/2022 19:00 | Atualizado 10/11/2022 19:23

A Câmara Municipal de Vereadores de Quatis aprovou, por unanimidade, o projeto de lei nº 27/2022 que declara a capoeira como Patrimônio Cultural e Imaterial da cidade. O projeto foi proposto pelo vereador e presidente da Casa, Willian Carvalho. A sessão aconteceu na última terça-feira (9) como parte das comemorações pelo mês da Consciência Negra.

Atualmente, o município possui dois grupos de capoeira, Dois de Ouro e Grupo Muzenza, que desempenham um trabalho social e cultural entre crianças, jovens e adultos. "Através dessa lei, criamos novas ferramentas junto ao Poder Executivo para que a capoeira cresça ainda mais em Quatis e seja valorizada”, afirma o presidente do legislativo.

Para Laércio Lourenço, representante do grupo Dois de Ouro, a votação representa um avanço no investimento à cultura. "A capoeira é símbolo de resistência da cultura negra no Brasil e estamos sempre orgulhosos de passar esses ensinamentos em diante”, destaca.