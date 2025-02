Blitz Educativa em Quatis (RJ) - Foto: Divulgação/ PMQ

Blitz Educativa em Quatis (RJ)Foto: Divulgação/ PMQ

Publicado 27/02/2025 12:56

Quatis - Com a intenção de alertar motoristas e condutores sobre a importância da segurança no trânsito durante o Carnaval, a Secretaria Municipal de Ordem Urbana (SMOU), da Prefeitura de Quatis, promoveu uma ação educativa na manhã desta quarta-feira (26). A iniciativa aconteceu na Praça dos Expedicionários, localizada no centro da cidade, e teve como foco conscientizar a população sobre boas práticas no trânsito.

Durante a atividade, as equipas da SMOU distribuíram panfletos com informações relevantes e forneceram orientações sobre medidas preventivas para evitar acidentes nas ruas e avenidas durante o período festivo. O objetivo principal da campanha foi reforçar a segurança viária, minimizando riscos para condutores, passageiros e pedestres.

Entre os temas abordados, destacou-se a importância do uso do cinto de segurança, um item essencial para a proteção de motoristas e ocupantes do veículo. Além disso, a campanha enfatizou os perigos da condução sob efeito de álcool, alertando sobre os riscos de acidentes graves e consequências legais para quem desrespeitar essa norma.

Outros aspetos fundamentais da segurança no trânsito também foram discutidos, como a necessidade de respeitar as sinalizações viárias e a manutenção regular dos veículos. A ação reforçou, ainda, a importância de redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em áreas com grande concentração de foliões, para garantir um ambiente mais seguro para todos.