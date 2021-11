Para retornar às atividades, os assistidos dos programas Renda Mínima, PPD, Agente Mirim e Jovens em Ação vão ter que apresentar o cartão da vacinação da Covid-19 atualizado. - Foto: Divulgação.

Para retornar às atividades, os assistidos dos programas Renda Mínima, PPD, Agente Mirim e Jovens em Ação vão ter que apresentar o cartão da vacinação da Covid-19 atualizado.Foto: Divulgação.

Publicado 07/11/2021 08:14

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, prepara para o retorno gradual e seguro das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na próxima semana, a prefeita Fátima Pacheco, e a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, se reúnem com os assistidos e familiares para mostrar o planejamento das atividades para as crianças, idosos e jovens dos programas sociais.

A secretária de Assistência Social frisa que para retornar às atividades, os assistidos dos programas Renda Mínima, PPD, Agente Mirim e Jovens em Ação vão ter que apresentar o cartão da vacinação da Covid-19 atualizado, conforme orientação do Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 de Quissamã.

"A partir deste mês, vamos retornar gradativamente com os grupos, seguindo o protocolo sanitário, para que tudo ocorra de forma segura. O planejamento é que em fevereiro de 2022 as atividades sejam retomadas plenamente e quem não apresentar o cartão vai sair do programa. Estamos pensando no bem coletivo e não podemos negligenciar com a saúde de todo grupo porque um não quer tomar a vacina", enfatizou Tânia Magalhães.

O primeiro encontro vai acontecer na terça-feira (9), às 9h, com os idosos na sede do Programa de Atenção ao Idoso (PAI). Na quinta (11), às 14h e às 16h, no auditório da Prefeitura, reunião do programa Jovens em Ação. O local e horário do encontro do Agente Mirim será divulgado nos próximos dias.

A prefeita Fátima Pacheco destaca a eficácia da vacina na redução de óbitos pela doença. Fátima frisou ainda a experiência exitosa com o retorno das aulas presenciais na rede municipal há um mês.

" A vacina não evita contrair o vírus, mas já está comprovado que ameniza a evolução da doença e diminuiu os casos de óbito no País. Retomamos as aulas nas escolas e creches municipais há cerca de um mês e não registramos surto da doença. Tudo foi feito com muito planejamento e agora vamos seguir com os grupos da Assistência Social. Nossos usuários estão há dois anos com atividades interrompidas, por conta da pandemia, e esse retorno, com certeza, será terapêutico, vai contribuir para a saúde mental dos jovens