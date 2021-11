Comte Bittencourt, foi recebido na manhã desta quarta-feira (17), pela prefeita Fátima Pacheco, acompanhada de secretários e vereadores, na sede da Prefeitura. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 19/11/2021 11:26 | Atualizado 19/11/2021 11:27

QUISSAMÃ - Deputado estadual por quatro mandatos, tendo sido presidente da Comissão de Educação da Alerj, vereador (em Niterói, entre 1992 e 2002), vice-prefeito niteroiense, entre 2005 e 2008, secretário de Estado de Educação, entre 2020 e 2021, o professor Comte Bittencourt, foi recebido na manhã desta quarta-feira (17), pela prefeita Fátima Pacheco, acompanhada de secretários e vereadores, na sede da Prefeitura.



Depois, participou de uma reunião da prefeita com os porteiros que trabalham em diversos setores da Prefeitura e visitou a creche Julia Pessanha de Souza. Ele aproveitou para entregar exemplares do livro “Uma história conectada com o futuro”, uma prestação de contas de sua vida pública e falou sobre as emendas direcionadas ao município.



Além da articulação de pautas importantes da Educação, no âmbito municipal, em seus nove mandatos eletivos Comte Bittencourt defendeu temas como turismo, saúde, infraestrutura, além de destinar recursos de emendas parlamentares para Quissamã e outros municípios fluminenses. Nesta quarta, ele anunciou a liberação de recursos para a obra de cobertura da quadra do Colégio Estadual Visconde de Quissamã.



A prefeita Fátima Pacheco pontuou a trajetória de Comte Bittencourt, como uma das lideranças mais importantes do Estado do Rio. Atualmente presidindo o Cidadania, no Estado do Rio, ele tem visitado diversos municípios fluminenses, prestando contas de sua atuação política e estruturando propostas para a execução de políticas públicas.



" Recebemos uma liderança muito importante em nosso Estado, Comte Bittencourt. Com nove mandatos, já foi secretário de Estado e é uma grande voz em defesa da Educação. Com relação ao Município de Quissamã, quando esteve recentemente como secretário de Estado, ao lado de Helena (secretária de Educação) e Juninho (secretário de Obras e Serviços Públicos), nos reunimos várias vezes e ele abriu portas importantes para Quissamã. Agradeço a sua parceria e liderança que trouxeram benefícios para a nossa cidade, destacou a prefeita Fátima Pacheco.



Ao longo de seus quatro mandatos como deputado estadual, oportunidade em que presidiu a Comissão de Educação da Alerj, Comte Bittencourt foi o autor ou relatou mais de 30 projetos de lei voltados à Educação, como a primeira Lei do Sistema de Ensino (2005), o Plano Estadual de Educação (2009-2019) e a Lei de Responsabilidade Educacional (2019).

Como secretário de Estado de Educação, no curso de oito meses, boa parte deste período, no início da pandemia, ele foi responsável por implantar o sistema de ensino baseado na conectividade, o que permitiu que os alunos da rede estadual pudessem dar segmento aos estudos, além de outras medidas.



"Tenho uma história de longa data com Quissamã e é uma enorme satisfação estar aqui. Fátima é uma das lideranças que temos, uma prefeita reconhecida no Estado do Rio de Janeiro pela sua política, determinação e forma responsável de organizar a municipalidade. Uma honra poder ajudar Quissamã", ressaltou Comte Bittencourt.



A secretária de Educação Helena Lima; o subsecretário de Educação, Robinsson Serra e o secretário de Obras, Juninho Selem, acompanharam Comte Bittencourt na visita à nova unidade escolar do município, a Creche Júlia Pessanha de Souza. Localizada no Sítio Quissamã e inaugurada em junho deste ano, a creche tem capacidade para atender 125 crianças com idade de zero a 2 anos e 11 meses.



"Desse pouco tempo que estivemos juntos nessa parceria Estado e Município, avançamos em pautas importantes. É muito bom a gente ver que temos um deputado com uma história, um currículo da Educação notável. Enquanto educadora, fico imensamente feliz em saber que tem uma liderança política com esse olhar para uma área tão importante e transformadora que é a Educação", frisou Helena Lima.