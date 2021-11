Cerca de 40 agentes iniciaram o Primeiro Curso de Agente de Trânsito, nesta terça-feira (16). - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 17/11/2021 19:57

QUISSAMÃ - Cerca de 40 Guardas Civis Municipais de Quissamã , no Norte Fluminense, iniciaram o Primeiro Curso de Agente de Trânsito, nesta terça-feira (16), no Auditório da prefeitura. O vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista, o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada e o comandante da Guarda Civil Municipal, José Carlos Sabino, participaram da abertura da capacitação.

Ministrado por instrutores da Guarda Civil Municipal do Rio de Janeiro, o curso terá um total de 202 horas, com aulas práticas e teóricas. O objetivo é proporcionar maior segurança nas vias públicas para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, com a atuação dos agentes.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, pontuou que o Município está empenhado em promover a mobilidade urbana, com ações integradas das secretarias e a GCM: “para isso, estamos capacitando agentes para atuarem diretamente nas vias públicas”, avaliou.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-prefeito Marcelo Batista destacou a importância da corporação para o Município: “a Guarda Municipal faz parte da força de segurança do Município e conta com o respeito e apoio da população”, destacou o vice-prefeito.