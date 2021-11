O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (12), durante encontro entre a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e a deputada federal Clarissa Garotinho (Pros), na sede da Prefeitura. - Foto: Divulgação.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (12), durante encontro entre a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e a deputada federal Clarissa Garotinho (Pros), na sede da Prefeitura.Foto: Divulgação.

Publicado 15/11/2021 16:00 | Atualizado 15/11/2021 16:02

Quissamã - Mais R$ 900 mil provenientes de emenda parlamentar para Quissamã, no próximo ano. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (12), durante encontro entre a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco e a deputada federal Clarissa Garotinho (Pros), na sede da Prefeitura. Fátima Pacheco recebeu a deputada para a entrega de uma emenda no valor de R$ 850 mil, destinados à construção de uma nova unidade de Saúde, no bairro Penha, e confirmou mais R$ 900 mil reais, em 2022. O secretariado e coordenadores também participaram do encontro.

Desde o primeiro mandato da prefeita Fátima Pacheco, a deputada já destinou mais de R$ 6 milhões em emendas para o Município: “os investimentos em saúde são importantes, principalmente na passagem desse momento de pandemia, para atender às primeiras necessidades e descentralizar os atendimentos'', pontuou Clarissa Garotinho.

A unidade básica de saúde que será construída na Penha, beneficiará, além dos moradores da Penha, os bairros de Alto Grande, Canto de Santo Antônio, Morrinhos e praias de João Francisco e Visgueiro, com impacto para mais de quatro mil moradores. O projeto está orçado em aproximadamente R$ 1 milhão de reais, com aporte de mais R$ 200 mil por parte da Prefeitura de Quissamã, como contrapartida: “a deputada Clarissa Garotinho tem essa preocupação com as pessoas; com recursos próprios e emendas, Quissamã dá continuidade ao seu projeto de desenvolvimento”, avaliou a Prefeita Fátima Pacheco.

A unidade, que será a maior do interior do Município, tem projeto com base no padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde. Contará com área externa com acesso de veículos, apropriada para embarque e desembarque de pacientes, sanitários masculino e feminino (adaptados para pessoas com deficiência), três consultórios para atendimento médico e um para atendimento odontológico, recepção e salas de espera (para 15 pessoas); além de salas específicas para inalação; observação; sala para atividades coletivas; esterilização; vacinas; curativos; medicamentos, setores, administrativo, expurgo e copa.