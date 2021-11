O acusado foi capturado na Estrada do Matias e encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça. - Foto: Divulgação.

Publicado 12/11/2021 13:40 | Atualizado 12/11/2021 13:41

QUISSAMÃ - Policiais civis e militares prenderam, no início da tarde desta quinta-feira (11), um homem considerado foragido da Justiça. Ele foi capturado no bairro Matias, em Quissamã. De acordo com a ocorrência, a PM recebeu informações de que um elemento identificado como W.S.E.S, de 21 anos, conhecido como 'Zoio', estaria com um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em aberto.

As guarnições colheram informações sobre o paradeiro do criminoso e, juntamente com a Polícia Civil, realizaram um cerco nas proximidades da Praça do Matias, local conhecido como ponto do tráfico de drogas.

O acusado foi capturado na Estrada do Matias e encaminhado para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP), onde permanece preso à disposição da Justiça.