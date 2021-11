Carlos Augusto Pessanha, 45 anos, venceu o IV Circuito da Universidade Federal Fluminense (UFF/Niterói), realizado pela primeira vez em Macaé, com um percurso de nove quilÎmetros. - Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 10/11/2021 12:33 | Atualizado 10/11/2021 12:35

QUISSAMÃ - O esporte de Quissamã chegou a mais uma conquista importante, no último final de semana. Na manhã do último domingo (7), Carlos Augusto Pessanha, 45 anos, venceu o IV Circuito da Universidade Federal Fluminense (UFF/Niterói), realizado pela primeira vez em Macaé, com um percurso de nove quilômetros.

Embora o esporte tenha sido um dos setores mais prejudicados com a pandemia da Covid-19, a secretaria de Esporte e Juventude manteve o Programa Bolsa Atleta, cujos resultados já começaram a ser colhidos.

Carlos, que participará da corrida da FAET, em comemoração ao aniversário de Cabo Frio, no próximo dia 13 de novembro, lembrou que manter as atividades e ainda conseguir renda, virou um desafio para os atletas. Com a ausência de competições e as empresas cortando verbas de patrocínio, as incertezas aumentaram. O impacto é sentido pela maioria dos atletas amadores e até mesmo por campeões olímpicos.

Satisfeito com o resultado, o atleta quissamaense destacou a importância do apoio dado pela secretaria de Esporte e Juventude: "no momento mais complicado da pandemia, não nos desamparou e manteve o Bolsa Atleta. Meu treinamento é feito na BR 101, vou do Centro à Machadinha, a São José, e agora estou focado também no preparo físico, praticando musculação na academia, disse ele.

Isis das Chagas, secretária de Esporte e Juventude, lembrou da importância do investimento e a continuidade do Bolsa Atleta nesse período pandêmico:

– Existe uma questão social importante. São 33 atletas beneficiados que continuarão treinando e defendendo Quissamã nas competições que acontecerão ainda em 2021, um ano que dávamos como perdido. Os esportistas fizeram por merecer, e a gente continuará investindo recursos. É uma premiação pelos resultados que tiveram e assim, possibilitamos a manutenção da atividade deles.

O valor recebido por intermédio do Programa Bolsa Atleta, serve para complementar a alimentação, pagamento das inscrições das provas, aquisição de material esportivo e suplementos.