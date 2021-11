O anúncio foi feito nesta terça-feira (9), durante o retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), antigo PAI, na nova sede do programa. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 10/11/2021 12:02

QUISSAMÃ - Nos próximos dias, a Prefeitura de Quissamã enviará ao Legislativo municipal mais um projeto de Lei, prevendo um novo reajuste. Desta vez será no programa social que atende aos idosos do Município, que passarão a receber R$ 300,00 mensais. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9), pela prefeita Fátima Pacheco e pela secretária municipal de Assistência Social, Tânia Magalhães, durante o retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), antigo PAI, na nova sede do programa.

Além do anúncio, a prefeita foi ao PAI dar as boas-vindas aos idosos pelo retorno das atividades. Durante uma live, transmitida pelo Facebook da Prefeitura, ela destacou a importância do programa, mas também falou sobre a emoção ao ver o retorno, embora ainda gradual, das atividades, especialmente às dos programas sociais.

"Esse é um momento de grande emoção, de reencontro, de retomada da vida. Na pandemia, cuidamos da cidade toda, mas a gente tinha muita preocupação com os idosos, que era o grupo mais vulnerável. Naquele momento não havia vacina e hoje temos. O cartão de vacinação é o passaporte da vida. Durante a pandemia investimos em Saúde, Educação, Assistência. Estamos com o pagamento de todos os programas sociais, servidores, terceirizados e ticket alimentação em dia. Nossa prioridade é cuidar das pessoas. Em dezembro, vamos conceder o 13º aos programas sociais e, nos próximos dias, enviaremos à Câmara Municipal projeto de lei que reajusta para R$ 300, a partir de janeiro de 2022, o benefício dos idosos", informou a prefeita.

Morador do bairro Matias, Aires Carvalho, 72 anos, demonstra ansiedade pelo retorno das atividades: “já faço parte do programa há mais de 10 anos e estou muito feliz por voltar. Estou muito contente com tudo o que foi dito hoje. O 13º em dezembro e o reajuste vão ajudar muito”, disse ele.

A secretária Tânia Magalhães lembrou da suspensão das atividades em março de 2020, ressaltando que a vacina contra a Covid-19 tem sido fundamental para a redução de novos casos e de mortes, possibilitando o retorno das atividades.

"Graças a Deus, ao SUS, aos profissionais de saúde, a vacina chegou trazendo esperança de que a vida voltasse ao normal. Começamos a sonhar e esse dia finalmente está chegando. Realizamos o recadastramento, vamos seguir os protocolos. O Comitê para Políticas de Enfrentamento e Impactos da Pandemia da Covid-19 está nos orientando nesse plano de retomada para que tenhamos segurança e vidas continuem a ser preservadas", destacou Tânia Magalhães.

A coordenadora do SCFV da Pessoa Idosa, Maria Madalena Moreira, explica que os técnicos estão informando por telefone, aos idosos, as condições para o retorno das atividades. Antes da pandemia, os grupos eram de 50 integrantes; agora serão de 15. Cada grupo terá um dia de atividades presenciais por semana, de acordo com o calendário informado pelos técnicos. Além das atividades, o programa oferece atendimento com geriatra, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. Durante o evento também foram entregues 250 novas Cadernetas de Saúde da Pessoa Idosa.

O vereador Rildo Barcelos ressaltou o empenho dos idosos e a importância dos cuidados nesse retorno: "Com certeza vocês estavam sentindo falta dessa convivência e hoje estão aqui para esse novo momento. Esse retorno traz qualidade de vida, que vocês possam vir com responsabilidade. Que todos tenham um feliz retorno", disse o vereador.

Também estiveram presentes a vice-presidente da Câmara Municipal, Simone Flores e os vereadores Janderson Barreto, Ailson Belarmino e Maurício Bugginho.