Quem estiver com doses atrasadas, os cartões serão atualizados no Dia D. - Foto: Divulgação.

Quem estiver com doses atrasadas, os cartões serão atualizados no Dia D.Foto: Divulgação.

Publicado 08/11/2021 16:07 | Atualizado 08/11/2021 16:10

QUISSAMÃ - Quissamã realizará um "Dia D" da Campanha de Multivacinação, no dia 27 de novembro. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação vai acontecer no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, das 8h às 16h, numa parceria da secretaria de Saúde com as secretarias de Assistência Social, que fornecerá oficinas; de Educação, que providenciará o transporte, e de Esporte e Juventude, responsável pela recreação. O objetivo é atingir os 95% da meta, por vacina.

O Dia D tem como principal intuito alertar sobre o cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente e atualizar a carteira de imunização de jovens que deixaram de tomar uma ou mais vacinas. A ação ocorre para que as coberturas vacinais possam ser aumentadas e, com isso, reduzir a incidência, manter o controle, eliminar ou erradicar doenças imunopreveníveis, ao público com até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

As crianças de zero mês até quatro anos incompletos, serão imunizadas do com BCG, além das vacinas hepatite A e B, pneumocócica 10-v VIP, pentavalente, rotavírus, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, VOP, DTP e varicela. Dos cinco anos de idade, até os 14, serão aplicadas as seguintes vacinas contra HPV, hepatite B, dupla adulto (dT), difteria, tétano e coqueluche (dTpa), tríplice viral, meningocócica ACWY conjugada e febre amarela.

O secretário de Saúde, Nilton Pinto chama atenção da população para a importância de verificar o esquema vacinal.

"A campanha teve início no primeiro dia de outubro, mas observamos que a procura da população para atualizar a caderneta pode ser intensificada e por isso, resolvemos fazer um novo Dia D. Peço que todos os pais e responsáveis se dirijam no próximo dia 27 de novembro, ao Ginásio Poliesportivo, para atualizarem os cartões de vacina das crianças e adolescentes. Vacina é segurança para todos", completa.

O Esporte disponibilizará a parte recreativa como grande atrativo. A secretaria montará brinquedos infláveis, cama elástica e jogos de mesa com o acompanhamento dos monitores. Já a Educação, se responsabilizará pela logística de transporte para levar as crianças e adolescentes de comunidades da zona rural e bairros mais afastados. Finalizando, a Assistência Social divulgará os programas de inclusão voltados ao público jovens, além de oficinas de bijuterias, e brincadeiras para crianças de zero a três anos.

Por conta da pandemia, muitos pais deixaram de levar seus filhos às Unidades de Saúde da Família – USF. Quem estiver com doses atrasadas, os cartões serão atualizados no Dia D. É importante manter a vacinação em dia, para que doenças consideradas como já erradicadas, como a poliomielite, sarampo e febre amarela, não se tornem um risco para crianças e adolescentes. É fundamental o comparecimento com a caderneta de vacinação.

A multivacinação é uma campanha municipal com o objetivo de alcançar o público que ainda não procurou a Unidade de Saúde da Família – USF para atualizar a vacinação. É importante que os responsáveis pelas crianças e adolescentes levem seus filhos para complementar e atualizar a caderneta de vacinação. Tivemos recentemente a experiência da Covid-19, reafirmando que a vacina salva vidas. Esperamos que a população faça a sua parte e compareça para que todos possam ser imunizados”, afirmou a Subsecretária de Saúde, Sabrine Pereira.