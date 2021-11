Para a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, "garantir o desenvolvimento humano e a cidadania", são os pilares que sustentam o Programa. - Foto: Divulgação.

Para a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, "garantir o desenvolvimento humano e a cidadania", são os pilares que sustentam o Programa.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - O Programa Cartão Reforma, da prefeitura de Quissamã, já beneficia a 40 famílias em situação de vulnerabilidade, no Município. Nesta primeira etapa, a expectativa é que sejam contempladas cerca de 120 famílias, com o investimento de aproximadamente R$ 600 mil, alocados com recursos próprios da Prefeitura. O cartão tem o valor de compra (saldo) estipulado a partir do sumário social, elaborado com base na visita técnica realizada pela equipe da Habitação, podendo chegar ao teto de R$ 5 mil, por família, com destinação exclusiva à compra de itens de construção civil, no comércio quissamaense.

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Coordenadoria Especial de Habitação, além de melhorar as condições de moradia dos contemplados, o programa incentiva o comércio e estimula a utilização da mão de obra local. O objetivo é auxiliar famílias em vulnerabilidade, na aquisição de material de construção para a reforma de moradias, visando não só a melhoria das condições de cada residência, como também o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

Para a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, “garantir o desenvolvimento humano e a cidadania”, são os pilares que sustentam o Programa: “é importante garantir desenvolvimento humano, cidadania; investir nas pessoas por meio de políticas públicas criteriosas e responsáveis é um exercício diário”, avaliou a prefeita.

Entre os primeiros 40 contemplados, Angélica Pinto, moradora do Centro, relata que a casa onde reside com o marido e os dois filhos, um menino de quatro anos, e uma menina de cinco, já é um exemplo da mudança que o investimento feito pela Prefeitura pode proporcionar. Segundo ela, foi possível conter as infiltrações nas paredes da casa: “os meus filhos não apresentam mais os problemas respiratórios que tinham. Também está sendo possível recuperar a parte elétrica. É importante ter a possibilidade de entrar na loja de material de construção e escolher os itens do meu gosto”, comemorou a moradora.

Proprietária de uma das lojas de material de construção cadastradas no Cartão Reforma, a comerciante Cleide Lima, estabelecida no bairro Piteiras, relata que o volume de vendas aumentou: “sem dúvida, as vendas apresentaram crescimento. Além de tudo, é uma satisfação observar a felicidade dos clientes que utilizam o cartão na hora da compra”, avaliou.

A coordenadora Especial de Habitação, Rosane Barros, relata que visitas de acompanhamento aos contemplados são realizadas para que todas as etapas do programa sejam realizadas com êxito: “gradativamente observamos as melhorias nas moradias, e na qualidade de vida dessas

famílias”, destacou.

Confira a lista dos estabelecimentos credenciados

Bazar do Matias

Rua Haroldo Reis - nº 103

Bairro Matias

Costa Empreendimentos

Rua Edval Barcelos - nº 432

Bairro Caxias

Inovação

Rua Visconde de Ururaí - nº 388

Bairro Centro

Martins Material de Construção

Av. Francisco De Assis Carneiro Da Silva - n º 1184

Bairro Piteiras

Material Construção Raio de Luz

Rua Frei Fabiano - n º 111

Bairro Centro

RM Materiais de Construção

Rua Augusto de Carvalho - nº 524

Bairro Caxias

Vidraçaria Vidro Forte

Av. Francisco de Assis Carneiro Da Silva - nº 168

Centro

Bazar Único

Av. Francisco Manhães Boa Morte - nº 428

Barra do Furado