Na quinta-feira (4), a Prefeita Fátima Pacheco, acompanhada pelo secretário Junio Selem, percorreu diversos pontos que passam por melhorias. - Foto: Divulgação.

Na quinta-feira (4), a Prefeita Fátima Pacheco, acompanhada pelo secretário Junio Selem, percorreu diversos pontos que passam por melhorias. Foto: Divulgação.

Publicado 07/11/2021 08:25

QUISSAMÃ - Após o grande volume de chuvas registrado em outubro e no início de novembro, a Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo está promovendo uma série de ações de recuperação asfáltica na estrada de acesso à Praia de João Francisco. Na quinta-feira (4), a Prefeita Fátima Pacheco, acompanhada pelo secretário Junio Selem, percorreu diversos pontos que passam por melhorias. A construção da nova ponte do bairro de Canto de Santo Antônio, uma reivindicação antiga dos moradores da localidade, também foi vistoriada.

O secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Junio Selem informa que durante esse mês, serão removidos, os trechos danificados da estrada de acesso a João Francisco, para a colocação de um novo piso: “o objetivo é preparar a estrada para os meses de verão, quando as chuvas também são esperadas, e oferecer maior segurança para quem escolher o local naquele período”, avaliou Junio Selem.

No Canto de Santo Antônio, com previsão de conclusão para maio de 2022, a obra da nova ponte segue o cronograma. "Além de mais segurança, a ponte com maior alargamento vai proporcionar mais facilidade no escoamento da produção rural, além de segurança para o transporte escolar, acesso para os turistas e mobilidade de uma forma geral, com contribuição para desenvolvimento do município", pontuou a Prefeita Fátima Pacheco. A antiga ponte contava com pouco mais de dois metros de largura, a nova terá 10 metros.