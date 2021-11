Bernard Tavares, do Republicanos, é eleito prefeito de Carapebus em eleição suplementar. - Foto: Divulgação.

Bernard Tavares, do Republicanos, é eleito prefeito de Carapebus em eleição suplementar.Foto: Divulgação.

Publicado 07/11/2021 18:40 | Atualizado 07/11/2021 18:42

CARAPEBUS - Carapebus, no Norte Fluminense, tem um novo prefeito. Bernard Tavares, do Republicanos, foi eleito na eleição suplementar realizada neste domingo (7). Ele recebeu 5.293 votos, que representam 53,14% dos válidos.



Segundo dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram registrados 9.960 votos para os candidatos, 96 votos brancos e 208 votos nulos. Ao todo foram 10.264 votos. A eleição foi disputada por três candidatos. Além do prefeito eleito, também concorreram ao cargo Dandinho, do Avante e Edward Araújo, do PMB.



Veja o resultado após o fim da apuração:



Bernard Tavares (Republicanos)- 5.293 votos (53,14%)

Dandinho (Avante) - 4.620 votos (46,39%)

Edward Araújo - 47 votos (0,47%)