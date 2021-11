O mutirão começou neste sábado (6) e prossegue durante a próxima semana, com previsão de terminar no dia 12 de novembro. - Foto: Divulgação.

O mutirão começou neste sábado (6) e prossegue durante a próxima semana, com previsão de terminar no dia 12 de novembro.Foto: Divulgação.

Publicado 07/11/2021 08:44 | Atualizado 07/11/2021 08:46

QUISSAMÃ - Quissamã se preocupou em avançar com a imunização dos munícipes contra a Covid-19. Agora, o município fará um mutirão para alimentar o ConectSus, a plataforma do governo federal que concentra os dados da vacinação, alimentada conforme o avanço de pessoas vacinadas. O mutirão começou neste sábado (6) e prossegue durante a próxima semana, com previsão de terminar no dia 12 de novembro. Para que possa atualizar o sistema, o horário de trabalho será estendido até às 20h, a fim de que todas as informações sejam colocadas em dia.

Até as equipes da Estratégia de Saúde da Família – ESF, foram mobilizadas, para dar mais celeridade ao processo. Segundo o secretário municipal de Saúde, Nilton Pinto, a vacinação acelerou bastante, porém existe uma defasagem em relação aos dados inseridos no sistema do governo federal. Há relatos, também de instabilidade na plataforma federal, modificada recentemente, o que atrasou a inserção das informações. Nilton Pinto explicou também que serão incluídos os dados da segunda dose e dose de reforço para a terceira idade e para os profissionais da saúde. A vacinação continuará, de acordo com o cronograma.



"Nesse momento, o nosso intuito é avançar na alimentação do sistema para conseguirmos equiparar o total de vacinados com os dados digitados, para que estejam constando no ConectSUS”, esclareceu.



De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, Quissamã já vacinou, com a segunda dose, mais de 18 mil pessoas, enquanto no sistema aparecem menos de seis mil. De acordo com o Vacinômetro, da Secretaria de Estado de Saúde, mais de 22 milhões de doses já foram aplicadas em todo o Rio de Janeiro, somando primeira e segunda doses, dose de reforço e dose única.



De acordo com Sabrine Pereira, Subsecretária de Saúde, a campanha de vacinação contra a Covid-19 tem sido árdua, porém destaca que o comprometimento da equipe tem feito diferença: "eles não pararam um segundo, têm sido incansáveis nos postos de vacinação, nas imunizações volantes, incluindo a zona rural com atendimento a domicílio do Município. A celeridade da vacinação reflete diretamente na diminuição de casos, internações, fazendo que tenhamos alcançado a bandeira verde e estejamos nos mantendo nela desde 14 de outubro", pontuou.