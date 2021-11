Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense. - Secom Quissamã/Phillipe Moacyr.

Publicado 09/11/2021 15:53 | Atualizado 09/11/2021 15:58

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, no Norte Fluminense, Fátima Pacheco, será uma das palestrantes na “Innovation Week 2021”, a Semana de Inovação 2021, que acontece de forma virtual, de 9 a 12 de novembro. A participação de Fátima Pacheco será na próxima quinta-feira (11), às 14h, com o tema "Cidades que Transformam", abordando o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19.



Participarão do mesmo painel, a secretária geral de Bogotá, Margarita Barraquer; João Campos, prefeito de Recife, e Erick Brimen, representante da Charter City Honduras Prospera. Organizado pela ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com a FLACSO – Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais, TCU – Tribunal de Contas da União e o Ministério da Economia, o evento é um dos mais importantes na América Latina, no campo das políticas públicas.



Voltado a propor e estimular a inovação no serviço público e promovido desde 2015, em 2020 o evento contou com mais de 25 mil inscritos, 300 parceiros, 243 atividades temáticas, 500 horas de programação, 18 mil acessos simultâneos e 458 palestrantes. Para este ano, os organizadores projetam 40 mil participantes online, mais 300 instituições, 400 palestrantes e, novamente, 500 horas de conteúdo destinado aos gestores públicos.