Quissamã foi pioneira em vários quesitos na vacinação contra a Covid-19, na região Norte Fluminense.Foto: Divulgação.

Publicado 08/11/2021 16:15 | Atualizado 08/11/2021 16:19

QUISSAMÃ - Até o final de novembro, Quissamã terá vacinado com a segunda dose, toda a população com até 12 anos. A previsão acontece em decorrência da aceleração do Programa de Imunização. A faixa etária dos menores de 18 anos será antecipada do final do mês para a próxima semana. Jovens de 16 e 17 anos serão imunizados na terça (9) e adolescentes de 14 e 15 anos, na quarta-feira (10), ambos os grupos das 9h às 10h, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha.

Na próxima semana, será a vez daqueles com 12 e 13 anos, finalizando a segunda dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a entrega antecipada de vacinas, tanto pelos institutos nacionais, quanto por laboratórios internacionais, foi fundamental nesse processo.

Quissamã foi pioneira em vários quesitos na vacinação contra a Covid-19, na região Norte Fluminense. A intenção é que o município permaneça ocupando essa posição de destaque, com o encerramento do ciclo vacinal, no final de novembro. Com isso, o Município poderá ampliar a flexibilização, das medidas restritivas tomadas em razão da pandemia.

Segundo Natália Vilaça, coordenadora do Programa de Imunização, o município está seguro em relação ao cumprimento dos prazos:

"Isso é fruto da estratégia que traçamos inicialmente. Começamos com os profissionais da saúde, idosos, educadores, pessoas com comorbidades e conseguimos alcançar as crianças a partir dos 12 anos, dando mais tranquilidade para que o novo normal aos poucos fosse recomeçando", afirma.

Mesmo com a disponibilidade de vacinas, não é incomum casos de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante e que não procuraram pela segunda. Com exceção da vacina da Janssen, que confere imunidade contra o coronavírus após 14 dias da única dose, as demais (Coronavac, AstraZeneca e Pfizer) precisam de uma segunda dose.

Natália lembra que a população precisa estar consciente e fazer a sua parte, comparecendo, para que seja concluído o ciclo vacinal.