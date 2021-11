Em menos de um mês, o gabinete da prefeita Fátima Pacheco anunciou que vai enviar à Câmara Municipal, três projetos de Lei que beneficiam os servidores municipais. - Foto: Divulgação.

Publicado 10/11/2021 10:47

QUISSAMÃ - Em menos de um mês, o gabinete da prefeita Fátima Pacheco anunciou que vai enviar à Câmara Municipal, três projetos de Lei que beneficiam os servidores municipais. Além do aumento no valor do ticket alimentação, a partir de janeiro e da reposição salarial de 10%, a partir de fevereiro, a prefeita informou, nesta segunda-feira (8), após uma reunião com o vice-prefeito, Marcelo Batista, vereadores da base aliada e a secretária municipal de Fazenda, Simone Moreira, que será enviado um terceiro projeto, concedendo abono de R$ 500,00 no ticket alimentação, a ser creditado no mês de janeiro de 2022.



Se o primeiro projeto de Lei garante uma reposição salarial de 10%, a partir de fevereiro de 2022; o segundo prevê aumento de 35% no valor do ticket alimentação, já a partir de janeiro do próximo ano . Com isso, o ticket passará dos atuais R$ 445,10 para R$ 600,88 (com a previsão de abono, serão R$1.100,00 de crédito, em janeiro). Em Quissamã, os salários dos servidores concursados e terceirizados estão em dia; o repasse dos tickets alimentação é feito na data prevista, e os programas sociais seguem o calendário.



Após a reunião, a prefeita anunciou a decisão, tomada com base no estudo de impacto financeiro realizado pela secretaria municipal de Fazenda. Além do vice-prefeito e da secretária de Fazenda, participaram os vereadores Cássio Reis, Maurício Bugginho, Rildo Barcelos, Aílson Belarmino, Janderson Barreto, Fábio Castro, Mazinho Batista e Simone Flores.



"Estamos falando de um investimento para o servidor, e mais recursos para dinamizar a economia local. Com a harmonia entre o Executivo e o Legislativo, quem ganha é a população, ressaltou a prefeita. "A soma de todo os valores que serão pagos com a folha salarial de dezembro, destinada aos servidores e terceirizados; a segunda parcela do 13º salário; os pagamentos dos programas sociais, incluindo o 13º salário, e ticket alimentação, é de aproximadamente R$ 16 milhões, que terão impacto positivo na economia local", lembrou a prefeita.



O vereador Rildo lembrou a importância do recurso, tanto para os servidores, quanto para o comércio local: "sem dúvida esse direcionamento terá reflexo em diversos setores do comércio, promovendo investimentos, já no primeiro mês de 2022”, observou.