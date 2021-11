Só no primeiro dia, já foram realizados 15 cadastros. - Foto: Divulgação.

Publicado 10/11/2021 11:04 | Atualizado 10/11/2021 11:04

QUISSAMÃ - Começou nesta segunda-feira (8), o cadastramento dos ambulantes para os eventos de Natal e Réveillon 2021, Verão e Carnaval 2022. Sueli Batista dos Santos foi a primeira a chegar na Casa do Empreendedor para o cadastro. Só no primeiro dia, já foram realizados 15 cadastros.



Moradora de Caxias, ela atua há mais de 10 anos em tradicionais festas de Quissamã vendendo salgados e caldos: “minha expectativa é sempre a melhor, que vai dar tudo certo. Se todos trabalharem com cuidado, seguindo as orientações, teremos uma temporada tranquila”, disse.



O cadastramento é feito na Casa do Empreendedor, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h. Os profissionais devem apresentar CCMEI (Certificado da Condição do Microempreendedor Individual), comprovante de inscrição do CNPJ, Alvará, RG e CPF. O cadastramento é realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.