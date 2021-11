No dia 22 de novembro, será iniciado o pagamento do primeiro grupo da folha dos servidores municipais. - Foto: Divulgação.

No dia 22 de novembro, será iniciado o pagamento do primeiro grupo da folha dos servidores municipais. Foto: Divulgação.

Publicado 10/11/2021 11:52 | Atualizado 10/11/2021 11:55

QUISSAMÃ - Quissamã vai realizar o pagamento integral da segunda parcela do 13º salário aos servidores municipais no dia 15 de dezembro. No dia 22 de novembro, terá início o pagamento do primeiro grupo da folha de pagamento. As datas foram confirmadas pela prefeita Fátima Pacheco e pela secretária de Fazenda, Simone Moreira, nesta terça-feira (9).

Nos últimos dias, a Prefeitura anunciou o envio à Câmara Municipal de três projetos de lei beneficiando o servidor municipal: o primeiro prevê uma reposição salarial de 10%, a partir de fevereiro de 2022; o segundo, aumenta em 35% o valor do ticket alimentação, já a partir de janeiro do próximo ano. O terceiro deles trata do abono de R$ 500,00 no ticket alimentação, a ser creditado no mês de janeiro de 2022.

"Com organização e trabalho, Quissamã possibilita que os servidores possam se planejar ao terem uma data definida para o recebimento da segunda parcela do 13º salário", ressaltou Fátima Pacheco.

A soma de todos os valores que serão pagos com a folha salarial de dezembro, destinada aos servidores e terceirizados; a segunda parcela do 13º salário; os pagamentos dos programas sociais, incluindo o 13º salário, e ticket alimentação, é de aproximadamente R$ 16 milhões, que terão impacto positivo na economia local.