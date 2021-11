A expectativa é que uma viatura fique responsável pelo patrulhamento no bairro Santa Catarina, enquanto a segunda atue na área central. - Foto: Divulgação.

Publicado 10/11/2021 12:12 | Atualizado 10/11/2021 12:16

QUISSAMÃ - Nesta segunda-feira (8), a prefeita Fátima Pacheco se reuniu com o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, para tratar da ampliação do Programa Estadual de Integração na Segurança - Proeis. A intenção é aumentar o efetivo da Polícia Militar (PM) no Município, a fim de oferecer mais segurança ao cidadão quissamaense, aos empresários e também turistas.

Por meio da secretaria, a prefeitura intensificou o diálogo com a coordenadoria do Programa - Cproeis, para aumentar o número de policiais em serviço. O Proeis permite que o município em parceria com a PM, remunere os policiais por serviços prestados, enquanto estes estão fora de sua escala rotineira de trabalho, para atender às demandas da segurança pública: “vai ser possível a atuação de duas equipes do Proeis, cada uma com quatro PMs, e escala de 12 horas, proporcionando mais segurança para a população”, avaliou Paulo Vitor Arquejada.

A expectativa é que uma viatura fique responsável pelo patrulhamento no bairro Santa Catarina, enquanto a segunda atue na área central: “ao tratar de segurança pública é necessário ouvir a população, agregar os programas sociais, e oferecer estratégias de cooperação junto à Polícia Militar”, observou a prefeita.