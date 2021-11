O evento é promovido pela secretaria de Cultura e Lazer e pelo conselho. - Foto: Divulgação.

O evento é promovido pela secretaria de Cultura e Lazer e pelo conselho.Foto: Divulgação.

Publicado 12/11/2021 19:33 | Atualizado 12/11/2021 19:33

QUISSAMÃ - Quissamã realiza o seu Fórum Municipal de Cultura, na próxima quarta-feira (17), às 9h, no cinema do Centro Cultural Sobradinho. O evento visa cadastrar as entidades e indicar os representantes da sociedade civil, para o Conselho Municipal de Cultura do município. O evento é promovido pela secretaria de Cultura e Lazer e pelo conselho.

O Fórum é, antes de mais nada, um espaço de articulação, intervenção, troca de experiências e debates, para a construção de alternativas para as políticas culturais do Município, envolvendo a sociedade local. Seu fundamento é o direito à participação cultural dos cidadãos, entendida de forma ampla, respeitando a diversidade cultural.

Vale ressaltar que o evento destina-se somente ao cadastramento e escolha dos membros da sociedade civil organizada para definição da representação dos quatro membros titulares e seus suplentes, na composição do Conselho Municipal de Cultura de Quissamã. Os conselheiros escolhidos serão nomeados para cumprir mandato de dois anos, sendo permitida uma recondução, desde que reeleitos.

Ao falar a respeito do Fórum de Cultura, a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, lembrou da importância histórica de Quissamã:

- O município é um espaço privilegiado de ação cultural. É onde os atores sociais agem, onde as demandas se expressam de maneira mais visível e podem atingir diretamente a população. O governo municipal tem um papel destacado como executor, indutor ou articulador de ações culturais e estamos comprometidos com as nossas raízes.

Durante o evento serão debatidas, também, as prioridades de cada um dos segmentos culturais do Município.

- Nossa intenção é democratizar ainda mais o acesso ao poder público por parte da sociedade civil organizada, pois o Fórum é uma consequência da filosofia de valorização da cultura e participação democrática, no município.