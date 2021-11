Após a visita a Quissamã, Clarissa vai a Campos dos Goytacazes, dando continuidade a mais uma rodada de agendas feitas pelo seu gabinete. - Foto: Divulgação.

Publicado 12/11/2021 13:33 | Atualizado 12/11/2021 13:36

CAMPOS - A deputada federal Clarissa Garotinho (PROS) visitou Quissamã nesta sexta-feira (12), para anunciar oficialmente, ao lado da prefeita Fátima Pacheco, o repasse já feito de uma emenda parlamentar de R$ 900 mil para a área de Saúde da cidade. O encontro entre Clarissa e Fátima aconteceu no gabinete da prefeita, pela manhça, com a presença do secretariado municipal.



A segunda agenda em Quissamã acontece no bairro da Penha, justamente no local onde será construída a Unidade Básica de Saúde (UBS) com os recursos provenientes da emenda da deputada. Na ocasião, a prefeita deu detalhes de como está o processo licitatório e sobre o lançamento do edital. A prefeitura de Quissamã arcará com uma contrapartida de cerca de R$ 200 mil.



“É muito importante fortalecer o interior do nosso estado, e, neste momento, a saúde é onde devemos concentrar nossos maiores esforços. Estamos saindo de uma pandemia de efeitos devastadores. Nosso mandato em Brasília está de portas abertas para a cidade de Quissamã. Acho que essa relação vai render bons resultados para a população”, disse Clarissa.



Após a visita a Quissamã, Clarissa vai a Campos dos Goytacazes, dando continuidade a mais uma rodada de agendas feitas pelo seu gabinete. A intenção é ajudar o interior, seja com a destinação de emendas, seja com intermediação junto a ministérios. Em Campos, a parlamentar participará da inauguração de um Centro de Queimaduras, no Hospital Ferreira Machado.