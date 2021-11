Onze agentes da Guarda Civil Municipal integrantes e três agentes da Polícia Militar (Guardiões da Vida), participaram nesta quinta-feira (10), do Curso de Sensibilização para a Prática de Agentes de Segurança Pública. - Foto: SECOM/Gabriel Giró.

Onze agentes da Guarda Civil Municipal integrantes e três agentes da Polícia Militar (Guardiões da Vida), participaram nesta quinta-feira (10), do Curso de Sensibilização para a Prática de Agentes de Segurança Pública. Foto: SECOM/Gabriel Giró.

QUISSAMÃ - Onze agentes da Guarda Civil Municipal integrantes da Patrulha Maria da Penha (Defensores da Vida), e três agentes da Polícia Militar (Guardiões da Vida), que atuam em Quissamã, participaram nesta quinta-feira (10), do Curso de Sensibilização para a Prática de Agentes de Segurança Pública. A ação foi uma iniciativa da secretaria municipal de Assistência Social, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Ceam, em parceria com a secretaria de Segurança Pública e Trânsito, e a Guarda Civil Municipal.

O curso de capacitação continuada contou com abordagens a respeito da violência contra a mulher em nível jurídico, psicológico e social. De acordo com a coordenadora do Ceam, Nágila Oliveira, a sensibilização dos agentes é fundamental, especialmente no que diz respeito à abordagem das mulheres vítimas de violência.

- Esta é uma oportunidade de sensibilização dos agentes de segurança pública do Município, com objetivo de fortalecer a rede de enfrentamento à violência, destacou.

Para o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, a capacitação torna possível aprimorar o trabalho integrado das unidades de proteção à mulher: “em conjunto, as forças de segurança podem atuar com mais eficácia e melhores resultados”, avaliou ele.

Criado em abril de 2019, pela Prefeita Fátima Pacheco, o Ceam oferece atendimento e acompanhamento da equipe formada pela advogada, Grimas Mattos, a psicóloga, Telma Gonçalves, e a assistente social, Natália Paula; o comando da Patrulha Maria da Penha é de competência da GCM Neide.

Desde a sua fundação, o órgão já registrou cerca de 300 boletins de ocorrência, e uma média de 10 novos casos por mês.

- Todo o trabalho de acolhida, orientação, além de medidas protetivas é disponibilizado, com o máximo de humanização para que a mulher que enfrenta a violência em seus mais variados níveis, possa quebrar esse ciclo, relatou a psicóloga, Telma Gonçalves.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher fica na rua Visconde de Ururai, 595, Centro. O contato também pode ser feito pelo telefone (22) 2768-1776.