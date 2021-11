Publicado 12/11/2021 19:41

QUISSAMÃ - Com o objetivo de facilitar o escoamento da produção leiteira e de gêneros agrícolas, a secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Quissamã, no Norte Fluminense, está promovendo uma série de ações de recuperação de estradas na Zona Rural. A mais recente foi na localidade de Pindobas, e contou com a supervisão do vice-prefeito e secretário da pasta, Marcelo Batista.



Os trechos em estado mais crítico, resultado das chuvas recentes, receberam fresado de asfalto e patrolamento, para proporcionar mais segurança aos motoristas. "Com a manutenção, os produtores podem transportar seus produtos com mais agilidade e em melhores condições", avaliou Marcelo Batista.