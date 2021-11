Em dezembro, a secretária de Esportes e Juventude de Quissamã, Isis das Chagas e o presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, Jucinei Costa, vão se encontrar para tratar da elaboração de um calendário, incluindo o município no circuito de campeonatos da Federação. - Foto: Divulgação.

Publicado 17/11/2021 19:45 | Atualizado 17/11/2021 19:46

QUISSAMÃ - No dia 1º de dezembro, às 14h, a secretária de Esportes e Juventude de Quissamã, Isis das Chagas e o presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, Jucinei Costa, vão se encontrar para tratar da elaboração de um calendário, incluindo o município no circuito de campeonatos da Federação. O encontro foi acertado nesta terça-feira (16), durante reunião entre a secretária e o gerente de Eventos do Núcleo Norte, da Federação, Jorge Coutinho. Também participará, o presidente do Núcleo Norte, da Federação de Judô, Orlando Júnior.

A intenção é incluir o município de Quissamã no calendário de eventos oficiais da Federação de Judô, e também retomar a prática do esporte no município. A Federação, que inicia um projeto de expansão e difusão do esporte no interior, já sinalizou quanto a possibilidade de doar um tatame oficial para competições e treinamentos, que seria instalado no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, avaliado pelo gerente de eventos da Federação como “excelente”.

Segundo Jorge Coutinho, a Federação entende que o judô é uma arte marcial com grande potencial de crescimento no Estado do Rio, sobretudo no interior, onde podem ser instalados núcleos esportivos de formação de atletas. De todos os esportes individuais disputados nas Olimpíadas, o judô é o que mais trouxe medalhas para o Brasil. Ao todo são 22, sendo quatro ouros, três de prata e 15 de bronze. Entretanto, destas, o Rio de Janeiro “conquistou” apenas três: bronze, com o paulista Luiz Onmura, atleta do Flamengo, em 1984, em Los Angeles (EUA); bronze com Flávio Canto, nascido no Reino Unido, porém radicado no Rio, em Atenas (Grécia); e ouro com Rafaela Silva, no Rio, em 2016.

Para a secretária de Esportes e Juventude, Isis das Chagas, há uma grande perspectiva para o judô, em Quissamã. "Nós estamos avaliando parcerias para o próximo ano. Embora já tenhamos um planejamento, a proposta da Federação de Judô nos interessa muito. Tudo o que for para o desenvolvimento e o incentivo aos esportes nós vamos avaliar", antecipou a secretária.