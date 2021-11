O Kit-Covid da Educação é individual e intransferível. Após a distribuição, a reposição de sabonete e álcool gel será feita conforme a utilização. - Foto: Divulgação.

O Kit-Covid da Educação é individual e intransferível. Após a distribuição, a reposição de sabonete e álcool gel será feita conforme a utilização.Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - O kit é composto por sabonete líquido, álcool gel, uma máscara e uma squeeze. Os alunos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental vão receber ainda uma face shield (protetor facial).

"Estamos organizando junto às escolas a entrega desses kits que a partir de agora farão parte do material escolar, da rotina das nossas crianças assim como o caderno, livro e estojo. Retornamos com as aulas no ensino híbrido, há mais de um mês, e até o momento não temos nem um caso registrado. Vamos continuar com as medidas de proteção nas 16 escolas e creches do Município e é uma recomendação da prefeita Fátima Pacheco que se reforce a sensação de segurança à comunidade escolar", frisou a secretária Helena Lima.

O Kit-Covid da Educação é individual e intransferível. Após a distribuição, a reposição de sabonete e álcool gel será feita conforme a utilização. As aulas na rede municipal de Quissamã foram retomadas, dia 4 de outubro, em ensino híbrido, com as turmas do Ensino Fundamental I e II e também a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 18, do mesmo mês, retornaram os segmentos da Creche (maternal) e toda Educação Infantil; e no mês de novembro, será a vez dos alunos da Creche (Berçários I e II) e Educação Especial.

Medidas de proteção

Em regime híbrido, as aulas acontecem em revezamento semanal e em etapas a fim de prevenir e controlar a transmissão da Covid-19. As medidas devem ser cumpridas enquanto durar o estado de calamidade pública.

A secretária de Educação, Helena Lima, explica que a temperatura é aferida logo na entrada; o uso de máscara é obrigatório a todos; e são disponibilizadas pias para higienização das mãos com água e sabão, papel toalha, além de dispenser com álcool gel. O aluno ou funcionário que estiver com temperatura igual ou superior a 37,8ºC vai retornar imediatamente para casa. As escolas estão demarcadas no piso delimitando a área de circulação e afixados cartazes com conteúdo preventivo.

Nas salas de aula, as cadeiras têm distanciamento de 1,5m ou mais e são organizadas no mesmo sentido. A limpeza das salas é feita antes e após o uso das turmas e a merenda é servida em quentinhas e nas salas de aula.