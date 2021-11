O prefeito afirmou aos novos servidores que o gabinete sempre estará de portas abertas para o diálogo. - Foto: Divulgação.

Publicado 22/11/2021 17:35 | Atualizado 22/11/2021 17:36

CONCEIÇÃO DE MACABU - O prefeito de Conceição de Macabu, Valmir Lessa, se reuniu na manhã da última quinta-feira (18) com profissionais que assumiram cargos do Concurso Público nesta semana. No encontro, estiveram presentes os secretários de Administração, Ademilson Lessa, e Educação e Cultura, João Daumas. Valmir Lessa colocou-se à disposição dos novos servidores que chegam para completar o quadro de funcionalismo.

O prefeito afirmou que o gabinete sempre estará de portas abertas para o diálogo. "Vou estar com o olhar sempre voltado para valorizar cada servidor", destacou o Chefe do Executivo, reafirmando o compromisso de continuar mantendo o pagamento dos trabalhadores em dia. Ainda em discurso aos profissionais, sendo a grande maioria da Educação, o secretário da pasta, João Daumas, comentou sobre a necessidade de ouvir os funcionários de forma atenciosa.

"Estou secretário e procuro ofertar melhores qualidades para professores, trabalhadores que exercem outras funções e estou sempre em busca de boas condições de trabalho", frisou. Daumas afirmou que essa foi a primeira chamada da Educação, que contemplou professores, merendeiras e auxiliares de serviço geral. O secretário pediu comprometimento e que o trabalho seja feito em prol dos alunos.



O secretário de Administração, Ademilson Lessa, também dialogou com os novos servidores. "Tratamento humanizado será sempre o nosso norte", comentou ao dar as boas vindas. Ademilson também demonstrou-se solícito a ouvir os profissionais quando necessário.