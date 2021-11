As provas, que seriam realizadas em 15 de março do ano passado, foram suspensas em virtude do Decreto Municipal nº 2.801/2020. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/11/2021 17:03 | Atualizado 23/11/2021 17:05

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Administração, confirmou a retomada do Concurso Público 001/2019, e divulgou o novo cronograma para a realização das provas objetivas para os cargos de Professor I (Ensino Fundamental Anos Iniciais Educação Infantil) e Fiscal de Transporte Coletivo de Passageiros.

As provas, que seriam realizadas em 15 de março do ano passado, foram suspensas em virtude do Decreto Municipal nº 2.801/2020. Agora, serão aplicadas na data prevista no Edital ( clique aqui e acesse o edital ), com participação exclusiva dos candidatos que compareceram ao campus da Universidade Cândido Mendes, em Campos dos Goytacazes, e assinaram a lista de presença.

De acordo com a secretaria de Administração de Quissamã, as etapas do Concurso Público 001/2019, considerarão os protocolos vigentes no momento da aplicação das provas, obedecendo às determinações dos órgãos competentes, em relação aos protocolos de prevenção à Covid-19, a fim de resguardar a segurança dos candidatos, colaboradores e a comunidade em geral.

"A retomada do Concurso Público não é só importante para atender à necessidade de preenchimento de cargos da Prefeitura de Quissamã, mas sobretudo, garantir o direito dos candidatos em concorrer a tais vagas e ter a oportunidade de ingressar no serviço público. Assim, com todas as medidas de segurança para a prevenção da Covid-19, daremos continuidade ao Concurso de 2019, assegurou a secretária de Administração", Doralice Figueiredo.